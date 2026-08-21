Atelier sensoriel « Plouf dans l’océan ! « , La Source, Roncq
mercredi 16 septembre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
Atelier sensoriel « Plouf dans l’océan ! » Mercredi 16 septembre, 10h30 La Source Nord
Gratuit – sur inscription – pour les 0-3 ans avec accompagnant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:15:00+02:00
Atelier de peinture, de tampons et de pochoirs
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/659/atelier-sensoriel-plouf-dans-l-ocean-atelier-de-peinture-tampons-et-pochoirs »}]
Atelier de peinture, tampons et pochoirs
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