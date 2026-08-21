Dynamic’Assos – Journée de la Vie Associative, La Source, Roncq

Informations pratiques

Dynamic’Assos – Journée de la Vie Associative Dimanche 13 septembre, 10h00 La Source Nord

Gratuit – en visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T14:00:00+02:00

Plus de 30 associations présentes

C’est l’événement incontournable du milieu associatif roncquois. Pour cette 6ème édition, retrouvez Dynamic’Assos dans l’Atrium et le dojo de La Source.

La palette proposée par les associations roncquoises offre de nombreuses opportunités : activités artistiques, apprentissage de langues, soutien et aide, pratiques sportives et musicales… sont autant de disciplines possibles, preuves du dynamisme associatif à Roncq.

Venez rencontrer les bénévoles qui font vivre ces associations et trouvez votre activité pour la saison 2026 – 2027.

Que ce soit en compétition ou pour le loisir, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Dynamic’ Assos est toujours un moment privilégié de rencontres et de découvertes, où convivialité et partage sont de mise.

Présentations, initiations et démonstrations seront au rendez-vous.

Nouveauté ! Cette année découvrez les activités sportives proposées dans l’Alvéole.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/658/dynamic-assos-journee-de-la-vie-associative »}]

C’est l’événement incontournable du milieu associatif roncquois