Le grand album de Roncq – Journées Européennes du Patrimoine, La Source, Roncq

Informations pratiques

Le grand album de Roncq – Journées Européennes du Patrimoine 16 septembre – 9 octobre La Source Nord

Gratuit – en visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T09:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00

Une fois n’est pas coutume, cette année également, les JEP auront deux thèmes « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et « Patrimoine de la Photographie ».

Dans le cadre du Bicentenaire de l’invention de la technique photographique par Nicéphore Niépce, nous vous proposons une exposition qui raconte la vie quotidienne des Roncquois sur 130 ans à travers vos photographies.

En janvier 2026, le service archives et mémoire a lancé un appel à don manuel ou numérique de photographies en vue de cette exposition.

En cinq mois, vous vous êtes mobilisés !

18 dons représentant près de 6728 photographies ont intégré les fonds de la Ville de Roncq !

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/627/le-grand-album-de-roncq-journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Les 19 et 20 septembre 2026 prochain aura lieu la 43e édition des Journées européenne du patrimoine.