Atelier sérigraphie et letterpress Médiathèque du Sablon Metz

Metz

Atelier sérigraphie et letterpress

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Accompagnés de l’Atelier Zieut, les enfants pourront imprimer le portrait de Jean Vodaine et créer une affiche poétique dans le style de l’artiste en découvrant deux techniques d’impression !

Dates Samedi 6 juin à 10h30 (2h), médiathèque du Sablon

Cette exposition est présentée dans le cadre d’un temps fort hommage au poète, graveur et typographe Jean Vodaine, explorateur de formes.

Enfants, dès 7 ans. Sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance, dans les médiathèques de Metz ou par mail.Enfants

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Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Accompanied by Atelier Zieut, children can print Jean Vodaine’s portrait and create a poetic poster in the artist’s style by discovering two printing techniques!

Dates: Saturday June 6 at 10:30 a.m. (2h), médiathèque du Sablon

This exhibition is part of a special tribute to the poet, engraver and typographer Jean Vodaine, an explorer of forms.

Children aged 7 and over. Please register 1 month in advance at Metz media libraries or by e-mail.

L’événement Atelier sérigraphie et letterpress Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ