Atelier sérigraphie et letterpress Médiathèque du Sablon Metz
Atelier sérigraphie et letterpress Médiathèque du Sablon Metz samedi 6 juin 2026.
Metz
Atelier sérigraphie et letterpress
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Accompagnés de l’Atelier Zieut, les enfants pourront imprimer le portrait de Jean Vodaine et créer une affiche poétique dans le style de l’artiste en découvrant deux techniques d’impression !
Dates Samedi 6 juin à 10h30 (2h), médiathèque du Sablon
Cette exposition est présentée dans le cadre d’un temps fort hommage au poète, graveur et typographe Jean Vodaine, explorateur de formes.
Enfants, dès 7 ans. Sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance, dans les médiathèques de Metz ou par mail.Enfants
0 .
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by Atelier Zieut, children can print Jean Vodaine’s portrait and create a poetic poster in the artist’s style by discovering two printing techniques!
Dates: Saturday June 6 at 10:30 a.m. (2h), médiathèque du Sablon
This exhibition is part of a special tribute to the poet, engraver and typographer Jean Vodaine, an explorer of forms.
Children aged 7 and over. Please register 1 month in advance at Metz media libraries or by e-mail.
L’événement Atelier sérigraphie et letterpress Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz 23 mai 2026
- Spectacle jeune public Le voyage de Timinou La Comédie de Metz Metz 23 mai 2026
- Exposition « Impermanences » – Beverly Buchanan, avec Hélène Yamba-Guimbi, Frac Lorraine, Metz 23 mai 2026
- Histoires de Civils et de Soldats Fort de Queuleu Metz 23 mai 2026
- Spectacle Les Dramaticules Fort de Queuleu Metz 23 mai 2026