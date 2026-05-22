Spectacle jeune public Le voyage de Timinou La Comédie de Metz Metz
Spectacle jeune public Le voyage de Timinou La Comédie de Metz Metz samedi 23 mai 2026.
Metz
Spectacle jeune public Le voyage de Timinou
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-24 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Timinou a disparu. Papacha le cherche et trouve dans sa chambre des indices indiquant qu’il voulait partir à l’aventure pour visiter le monde. Les enfants, en sivant son aventure extraordinaire dans ce conte musical interactif, aideront Papacha à retrouver Timinou en solutionnant les énigmes de son journal. Papacha et les enfants retrouveront-ils Timinou ? Une histoire toute en douceur ponctuée de chansons et de jolies illustrations de kamishibaï.
Pour les enfants à partir de 2 ans.Enfants
9 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Timinou has disappeared. Papacha searches for him and finds clues in his room indicating that he wanted to set off on an adventure to see the world. Following his extraordinary adventure in this interactive musical tale, children will help Papacha find Timinou by solving the riddles in his diary. Will Papacha and the children find Timinou? A gentle story punctuated by songs and pretty kamishibai illustrations.
For children aged 2 and over.
L’événement Spectacle jeune public Le voyage de Timinou Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ
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