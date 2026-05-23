Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Histoires de Civils et de Soldats Fort de Queuleu Metz

Histoires de Civils et de Soldats Fort de Queuleu Metz

Histoires de Civils et de Soldats Fort de Queuleu Metz samedi 23 mai 2026.

Lieu : Fort de Queuleu

Adresse : Allée Jean Burger, Metz Queuleu

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Histoires de Civils et de Soldats

Fort de Queuleu Allée Jean Burger, Metz Queuleu Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Lecture Spectacle de lettres décrivant les stupidités des guerres à 3 époques différentes et durant 3 conflits différentes.

Durée 1h15
A la Casemate A du Fort de Queuleu.

Inscription auprès de l’associationAdultes
0  .

Fort de Queuleu Allée Jean Burger, Metz Queuleu Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 95 67 42 80  fort.metz.queuleu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spectacular reading of letters describing the stupidities of war at 3 different times and during 3 different conflicts.

Duration 1h15
At Casemate A, Fort de Queuleu.

Registration with the association

L’événement Histoires de Civils et de Soldats Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)