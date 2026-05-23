Histoires de Civils et de Soldats Fort de Queuleu Metz
Histoires de Civils et de Soldats Fort de Queuleu Metz samedi 23 mai 2026.
Metz
Histoires de Civils et de Soldats
Fort de Queuleu Allée Jean Burger, Metz Queuleu Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Lecture Spectacle de lettres décrivant les stupidités des guerres à 3 époques différentes et durant 3 conflits différentes.
Durée 1h15
A la Casemate A du Fort de Queuleu.
Inscription auprès de l’associationAdultes
0 .
Fort de Queuleu Allée Jean Burger, Metz Queuleu Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 95 67 42 80 fort.metz.queuleu@gmail.com
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English :
Spectacular reading of letters describing the stupidities of war at 3 different times and during 3 different conflicts.
Duration 1h15
At Casemate A, Fort de Queuleu.
Registration with the association
L’événement Histoires de Civils et de Soldats Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ
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