Histoires de Civils et de Soldats Fort de Queuleu Metz

Metz

Histoires de Civils et de Soldats

Fort de Queuleu Allée Jean Burger, Metz Queuleu Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Lecture Spectacle de lettres décrivant les stupidités des guerres à 3 époques différentes et durant 3 conflits différentes.

Durée 1h15

A la Casemate A du Fort de Queuleu.

Inscription auprès de l’associationAdultes

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Fort de Queuleu Allée Jean Burger, Metz Queuleu Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 95 67 42 80 fort.metz.queuleu@gmail.com

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English :

Spectacular reading of letters describing the stupidities of war at 3 different times and during 3 different conflicts.

Duration 1h15

At Casemate A, Fort de Queuleu.

Registration with the association

L’événement Histoires de Civils et de Soldats Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ