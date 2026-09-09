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Atelier SINOBOL, Château DEPAZ, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Château DEPAZ · Saint-Pierre

Atelier SINOBOL, Château DEPAZ, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château DEPAZ
Adresse
Allée pécoul
Ville
97250 Saint-Pierre
Département
Martinique

Atelier SINOBOL 19 et 20 septembre Château DEPAZ Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Découvrez les origines du fameux SINOBOL, de l’histoire à la dégustation, cet atelier réunira joyeusement la famille. Participation sur place directement.

Château DEPAZ Allée pécoul Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 64 98 https://cally.com/pvxez6m7s4kndgi4 https://www.instagram.com/rhum_depaz?igsi=MXRhYmE2ZHI0bjg0NA== Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide)
Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide) Parking
Découvrez les origines du fameux SINOBOL, de l’histoire à la dégustation, cet atelier réunira joyeusement la famille. Participation sur place directement.

OLIVIER BELLAY

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