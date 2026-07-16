Atelier sonore et musical, Médiathèque André Malraux, Béziers
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Béziers
Informations pratiques
Atelier sonore et musical Samedi 3 octobre, 13h30 Médiathèque André Malraux Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Atelier sonore et musical : explore les sons, joue avec les rythmes et découvre la musique autrement, en éveillant tes sens.
Médiathèque André Malraux 1 Place du 14 Juillet, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0499410550 http://www.mediatheque-beziers.agglo.org La médiathèque André Malraux de Béziers Méditerranée a ouvert ses portes au public en septembre 2008.
Dans un bâtiment résolument moderne, concentré de recherche architecturale, de haute technologie, de techniques de développement durable, signé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 150 000 documents tous supports (livres, BD, DVD, presse, CD,…) sont à la disposition de tous et invitent à de multiples découvertes culturelles.
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©ministère de la Culture
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