Atelier Sophro’bib, Bibliothèque Vauban, Versailles

Informations pratiques

Atelier Sophro’bib Vendredi 25 septembre, 10h00 Bibliothèque Vauban Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T11:00:00+02:00

Bibliothèque Vauban 76, rue Champ – Lagarde – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 50 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 50 »}] Bibliothèque municipale

Faire découvrir aux adultes la sophrologie, son intérêt pour le bien-être quotidien, la gestion du stress, des émotions, du sommeil et la détente corporelle. Dès 18 ans.