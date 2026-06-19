Bas-en-Basset

Atelier sophrologie

Les étangs Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Découverte de la sophrologie en plein air. Idéal pour se détendre et se reconnecter à la nature. Avec Christelle Bonnefoy. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. Pour adulte et enfant à partir de 12 ans.

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Les étangs Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Discover sophrology outdoors. Ideal for relaxing and reconnecting with nature. With Christelle Bonnefoy. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office. For adults and children aged 12 and over.

L’événement Atelier sophrologie Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron