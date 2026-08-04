Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Beaubreuil Limoges
vendredi 28 août 2026 · BFM Beaubreuil · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Les vacances ne sont pas encore terminées alors viens prendre des photos imaginaires de poissons, baleines et autres crustacés grâce à la technique du cyanotype.
Sur inscription. Pour les 8 ans et + .
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
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English : Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
L’événement Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole
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