Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Beaubreuil Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Les vacances ne sont pas encore terminées alors viens prendre des photos imaginaires de poissons, baleines et autres crustacés grâce à la technique du cyanotype.

Sur inscription. Pour les 8 ans et + .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English : Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier sous l’oCyano Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole