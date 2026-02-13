Atelier Spipoll devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs ! Le Dôme Caen

Atelier Spipoll devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs !

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs !

Vous aimez les insectes et vous êtes soucieux de la biodiversité ? À vos marques, prêt, photographiez !

Les abeilles, bourdons, fourmis, papillons ou encore les mouches, jouent un rôle indispensable dans la pollinisation.

Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs !

Vous aimez les insectes et vous êtes soucieux de la biodiversité ? À vos marques, prêt, photographiez !

Les abeilles, bourdons, fourmis, papillons ou encore les mouches, jouent un rôle indispensable dans la pollinisation. Ces insectes pollinisateurs assurent le transport du pollen de 80 % des plantes à fleurs et participent donc à l’alimentation de nombreux animaux et des humains.

Mais depuis plusieurs années, cette fonction de pollinisation est menacée à cause du fort déclin des populations d’insectes. Les pesticides, l’artificialisation des sols, le changement climatique impactent la biodiversité des villes et des campagnes.

Pour découvrir le rôles des insectes et apprendre à les identifier, venez découvrir et participer au protocole de sciences participatives Spipoll. En les photographiant et en les référençant vous contribuerez à la recherche scientifique en produisant des connaissances sur la biodiversité de nos villes

Créé en partenariat entre l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) et le Muséum national d’Histoire naturelle, le Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs (SPIPOLL) a pour but d’obtenir des données sur les insectes pollinisateurs et/ou floricoles. Les données récoltées permettent de mesurer les variations de diversité d’insectes sur l’ensemble de la France métropolitaine.

N’attendez plus ! Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant pour rejoindre la communauté des spipolliens et spipoliennes. .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become a pollinating insect paparazzi !

Do you love insects and care about biodiversity? On your marks, get set, photograph!

Bees, bumblebees, ants, butterflies and even flies play an indispensable role in pollination.

L’événement Atelier Spipoll devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs ! Caen a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Caen la Mer