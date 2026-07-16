Atelier sténopé pour les groupes, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Atelier sténopé pour les groupes 6 octobre 2026 – 4 juin 2027 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Prix : 73 euros pour le groupe, sur réservation. Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-04T09:00:00+02:00 – 2027-06-04T18:00:00+02:00

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Le sténopé est un dispositif optique très simple : un appareil photographique dérivé de la chambre noire. Il est conçu à partir d’une boîte percée d’un minuscule trou dans laquelle est placé un papier photosensible. C’est en laissant pénétrer les rayons lumineux à l’intérieur de la boîte pendant un temps de pose prédéfini, que l’image peut être capturée sur le papier. Il faut ensuite la développer en laboratoire argentique en utilisant un révélateur pour la faire apparaître, puis un fixateur. Après avoir réalisé un sténopé, chacun·e pourra observer les productions avec les autres membres du groupe et exprimer son avis.

Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier et l’ensemble des images produites sera transmis à la fin.

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Atelier sténopé au CPIF