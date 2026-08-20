Atelier Stop Motion « Les P’tits poissons », par l’Atelier des images (pas sages…), Médiathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Faches-Thumesnil
Informations pratiques
Atelier Stop Motion « Les P’tits poissons », par l’Atelier des images (pas sages…) Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Marguerite Yourcenar Nord
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Ensemble, les enfants peignent la mer à l’aquarelle. Puis ils découpent des algues, coraux, étoiles de mer pour faire le décor.
Puis chaque enfant reçoit un petit poisson à personnaliser : coloriage et motifs.
Et enfin, on anime le tout pour crée un joli fond marin coloré.
Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot 59155 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France 03.20.96.12.44 https://bibli.ville-fachesthumesnil.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.96.12.44 »}]
Création de poissons en aquarelle et découverte du stop motion
© Pixabay
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