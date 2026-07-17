Atelier Stop Motion « Les P’tits poissons », par l’Atelier des images (pas sages…), Mediathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Atelier Stop Motion « Les P’tits poissons », par l’Atelier des images (pas sages…) Samedi 3 octobre, 14h30 Mediathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Ensemble, les enfants peignent la mer à l’aquarelle. Puis ils découpent des algues, coraux, étoiles de mer pour faire le décor.

Puis chaque enfant reçoit un petit poisson à personnaliser : coloriage et motifs.

Et enfin, on anime le tout pour crée un joli fond marin coloré.

Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]

Création de poissons en aquarelle et découverte du stop motion

Pixabay