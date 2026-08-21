Atelier « stop motion » – par trézorium, Bibliothèque du Square à Loos, Loos

Informations pratiques

Atelier « stop motion » – par trézorium Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque du Square à Loos Nord

Entrée libre – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Viens découvrir cette technique d’animation qui consiste « pas à pas » à créer l’illusion du mouvement en photographiant des objets physiques image par image – sur un fond de décor Méditerranéen !

Bibliothèque du Square à Loos 3 Square Jean Monnet Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.10.40.65 »}]

Découverte d’une technique d’animation

trézorium