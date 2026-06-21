Atelier street art au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

L’association Spot 13 gère et anime, depuis quelques années déjà, un espace d’art urbain unique à Paris, sous les échangeurs du périphérique. Dans cet espace, Spot 13 a su créer un lieu d’expression artistique et culturel reconnu et apprécié.

À l’occasion de Treize’Estival, l’équipe Spot 13 et ses artistes vont à la rencontre de tous les curieux au parc de Choisy. Au programme : fresque collective, ateliers pochoirs, tampons et acrylique, pour les petits comme pour les grands !

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et Spot 13 organisent des ateliers street art au parc de Choisy !

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



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