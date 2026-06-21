Atelier street art au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS
Atelier street art au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS dimanche 21 juin 2026.
L’association Spot 13 gère et anime, depuis quelques années déjà, un espace d’art urbain unique à Paris, sous les échangeurs du périphérique. Dans cet espace, Spot 13 a su créer un lieu d’expression artistique et culturel reconnu et apprécié.
À l’occasion de Treize’Estival, l’équipe Spot 13 et ses artistes vont à la rencontre de tous les curieux au parc de Choisy. Au programme : fresque collective, ateliers pochoirs, tampons et acrylique, pour les petits comme pour les grands !
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et Spot 13 organisent des ateliers street art au parc de Choisy !
Le mercredi 24 juin 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
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