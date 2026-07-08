Atelier sur le Costume Ouessantin Lieu-dit Niou Huella Ouessant

Informations pratiques

Ouessant

Atelier sur le Costume Ouessantin

Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez l’histoire du costume ouessantin à travers les âges et imprégnez vous d’une époque où les hommes et les femmes d’Ouessant fabriquaient eux-mêmes leurs habits. .

Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 86 37

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English :

L’événement Atelier sur le Costume Ouessantin Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT