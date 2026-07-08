La vie à Ouessant, récits d’hier et aujourd’hui Lieu-dit Niou Huella Ouessant
samedi 11 juillet 2026 · Lieu-dit Niou Huella · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
La vie à Ouessant, récits d’hier et aujourd’hui
Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-29 15:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Laissez vous conter la vie à Ouessant lors d’une animation gorzez ( rencontre en breton). .
Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 86 37
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English :
L’événement La vie à Ouessant, récits d’hier et aujourd’hui Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT
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