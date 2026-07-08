La vie à Ouessant, récits d’hier et aujourd’hui Lieu-dit Niou Huella Ouessant

Informations pratiques

Ouessant

La vie à Ouessant, récits d’hier et aujourd’hui

Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-29 15:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Laissez vous conter la vie à Ouessant lors d’une animation gorzez ( rencontre en breton). .

Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 86 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La vie à Ouessant, récits d’hier et aujourd’hui Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT