Informations pratiques

Ouessant

Sortie Nature Evolution des paysages faune & flore de la côte nord

Ecomusée d’Ouessant Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:15:00

fin : 2026-07-21 16:15:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-21

Rendez-vous devant l’écomusée du Niou à 14H15.

Inscription en amont nécessaire. .

Ecomusée d’Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 82 65

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English :

L’événement Sortie Nature Evolution des paysages faune & flore de la côte nord Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT