UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ouessant

Melus Moudez (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant

jeudi 9 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Penn Ar Roc'h
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Melus Moudez (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles

Penn Ar Roc’h Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Rendez-vous à Penn Ar Roc’h pour le départ de la balade, sur inscription.   .

Penn Ar Roc’h Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Melus Moudez (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant a été mis à jour le 2026-06-29 par OT OUESSANT

À voir aussi à Ouessant (Finistère)