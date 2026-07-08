AGENDA · Ouessant
Melus Moudez (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant
jeudi 9 juillet 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Melus Moudez (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles
Penn Ar Roc’h Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Rendez-vous à Penn Ar Roc’h pour le départ de la balade, sur inscription. .
Penn Ar Roc’h Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16
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English :
L’événement Melus Moudez (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant a été mis à jour le 2026-06-29 par OT OUESSANT
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