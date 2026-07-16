Atelier sur les cycles de l’eau, Devant le bateau chocolaté, Conflans-Sainte-Honorine
samedi 19 septembre 2026 · Devant le bateau chocolaté · Conflans-Sainte-Honorine
Informations pratiques
Atelier sur les cycles de l’eau Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Devant le bateau chocolaté Yvelines
Maximum 30 enfants par créneau horaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
En présence du duo d’artistes Anne Cleary et Denis Connolly, le collectif Dans le Sens de Barge propose deux ateliers sur le thème des cycles de l’eau à partir d’une observation du paysage et de la Seine. Certaines des propositions des artistes de l’exposition « Amers Remarquables » en lien avec le sujet, seront également présentées. Les enfants seront ensuite amenés à raconter le paysage de leur point de vue et à le décrire sous la forme d’une création collective afin de sensibiliser aux enjeux et aux défis liés à l’eau.
Devant le bateau chocolaté Promenade François Mitterrand 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-conflans.fr »}]
Atelier sur les cycles de l’eau
©Dans le Sens de Barge
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