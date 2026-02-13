Atelier synthétiseur et création musicale, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Atelier synthétiseur et création musicale Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 88 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr »}]

Venez découvrir les bases de la synthèse soustractive autour d’un atelier mêlant composition musicale et sound design !