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Atelier tableaux vivants, Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Atelier tableaux vivants, Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Atelier tableaux vivants, Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du Louvre et jardin des Tuileries

Adresse : Place du carrousel, 75001 Paris, France

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Dans la limite des places disponibles

Atelier tableaux vivants Samedi 23 mai, 18h30 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Tout au long de la soirée, participez à une fresque vivante et collective : alternativement, prenez la pose puis découvrez le plaisir de dessiner « grandeur réelle » dans un cadre original et bienveillant, propice à la créativité.
Avec les artistes Hélène Fromen et Anaïs Schram

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Le musée présente l’art de l’Occident du Moyen Âge à 1848, ainsi que les civilisations qui l’ont précédé et influencé. Ses œuvres sont réparties en huit départements : antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, et depuis la fin de l’antiquité, arts de l’Islam, peinture, sculpture, objets d’art et arts graphiques. A ces départements, s’ajoute une section histoire du Louvre, mettant en valeur le patrimoine architecturale et historique du bâtiment et une direction en charge des jardins et des œuvres qui y sont présentées. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)
Atelier « tableaux vivants »

©musée du louvre/FB

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