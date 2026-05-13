Atelier tableaux vivants, Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris
Atelier tableaux vivants, Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris samedi 23 mai 2026.
Atelier tableaux vivants Samedi 23 mai, 18h30 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Tout au long de la soirée, participez à une fresque vivante et collective : alternativement, prenez la pose puis découvrez le plaisir de dessiner « grandeur réelle » dans un cadre original et bienveillant, propice à la créativité.
Avec les artistes Hélène Fromen et Anaïs Schram
Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Le musée présente l’art de l’Occident du Moyen Âge à 1848, ainsi que les civilisations qui l’ont précédé et influencé. Ses œuvres sont réparties en huit départements : antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, et depuis la fin de l’antiquité, arts de l’Islam, peinture, sculpture, objets d’art et arts graphiques. A ces départements, s’ajoute une section histoire du Louvre, mettant en valeur le patrimoine architecturale et historique du bâtiment et une direction en charge des jardins et des œuvres qui y sont présentées. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)
Atelier « tableaux vivants »
©musée du louvre/FB
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Marine et les peintres quatre siècles d’art et de pouvoir Musée national de la Marine Paris 16e Arrondissement 13 mai 2026
- La mode en majesté haute couture et tradition à la cour de Thaïlande MAD Musée des Arts décoratifs Paris 13 mai 2026
- Frondaison Lettrée / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Cécile Andrieu Le K.A.B Paris 13 mai 2026
- Projet LARAMIE de Moïse Kaufmann Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS 13 mai 2026
- Les Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 13 mai 2026