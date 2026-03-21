Atelier tactile : crée ton animal en relief ! Bibliothèque François Villon Paris

Dans un premier temps, les enfants feront l’expérience tactile de l’album La nature au bout des doigts en portant un bandeau occultant sur les yeux.

Ensuite, chaque participant-e créera le dessin d’un insecte blanc à partir de différentes formes carrées, rondes, ovales, triangulaires… de différentes tailles et de différentes matières papiers, cartons, tissus, plastique et fausse fourrure !

Pénélope travaille depuis des années à la création de livre tactiles qui peuvent être lus aussi bien par les voyants que les malvoyants.

Compte Instagram de Pénélope : @penelopeauteur

Un dessin, on peut aussi le voir avec les mains ! Viens t’initier à la lecture tactile et créer ton propre dessin en relief avec l’autrice-illustratrice Pénélope.

Le samedi 09 mai 2026

de 10h30 à 12h45

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-09T15:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T10:30:00+02:00_2026-05-09T12:45:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/



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