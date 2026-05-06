Initiation au dessin vectoriel avec Inkscape, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Initiation au dessin vectoriel avec Inkscape Samedi 9 mai, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Découvrez les bases d’Inkscape, logiciel libre de dessin vectoriel : prise en main des outils essentiels, création de formes simples, typographie et vectorisation d’images. Un premier pas indispensable vers la fabrication numérique — les fichiers vectoriels créés sont directement utilisables pour la découpe laser ou la broderie machine, deux techniques très prisées dans la confection de costumes.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

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