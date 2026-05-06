Dry brush : maîtriser la peinture à sec, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Dry brush : maîtriser la peinture à sec Samedi 9 mai, 11h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Atelier proposé par l’association Lovecraft

Le dry brush, ou peinture à sec, est une technique incontournable pour donner du relief, de l’usure et du réalisme à vos armures et accessoires. Venez découvrir et pratiquer cette méthode de finition lors d’un atelier guidé par les membres de Lovecraft.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Le dry brush, ou peinture à sec, est une technique incontournable pour donner du relief, de l’usure et du réalisme à vos armures et accessoires. cosplay dry-brush