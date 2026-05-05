Créez votre ruban d’idols, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Créez votre ruban d’idols Samedi 9 mai, 11h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Proposé par l’association United Glowstick

Accessoire emblématique de la culture idol japonaise, le ruban personnalisé est un incontournable pour les fans et cosplayers. Venez créer le vôtre lors de cet atelier de fabrication guidé par l’association United Glowstick.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Accessoire emblématique de la culture idol japonaise, le ruban personnalisé est un incontournable pour les fans et cosplayers. Venez créer le vôtre ! Cosplay idols