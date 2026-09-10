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Atelier Tai chi, Qi Gong & méditation vibratoire La Grande École Le Havre

lundi 21 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Grande École
Adresse
6 Rue Gustave Lennier
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier Tai chi, Qi Gong & méditation vibratoire

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:30:00
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21 2026-10-05

Qi Gong Sibérien, Tai-Chi & Méditation Vibratoire avec Maya Denize

Offrez-vous une parenthèse de bien-être grâce à une pratique alliant Qi Gong sibérien, Tai-Chi et méditation vibratoire.

Guidée par Maya Denize, professeure de Qi Gong sibérien, praticienne en médecine chinoise et shiatsu, cette séance vous aide à relâcher les tensions, harmoniser votre énergie et retrouver un équilibre profond entre le corps et l’esprit.

Inspirée des traditions énergétiques sibériennes, cette pratique accessible à tous vous invite à développer votre conscience de l’énergie et à cultiver un bien-être durable.
La séance se déroule en trois temps
– 15 minutes de déverrouillage du corps
– 45 minutes de pratiques énergétiques et d’enchaînements de Tai-Chi
– 15 minutes de méditation vibratoire

Accessible à toutes et à tous, sans prérequis, cette pratique est idéale pour retrouver de l’énergie, apaiser le mental et cultiver un bien-être durable.

Sur inscription   .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08  contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Tai chi, Qi Gong & méditation vibratoire

L’événement Atelier Tai chi, Qi Gong & méditation vibratoire Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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