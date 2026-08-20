Atelier taille de la pierre en lien avec le chantier de restauration de la nef de la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre, Vannes

Informations pratiques

Atelier taille de la pierre en lien avec le chantier de restauration de la nef de la cathédrale Samedi 19 septembre, 10h00 Cathédrale Saint-Pierre Morbihan

Les enfants pourront s’exercer à la construction d’une voûte en pierre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Depuis janvier 2025 et jusqu’au 1er semestre 2027, la nef de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes est en restauration, après le choeur et le transept.

La nef a été édifiée entre 1450 et 1480. En 1768-1769, elle est couverte d’une voûte faite entre autres matériaux de briques et de plâtre. L’extrémité occidentale de la nef connaît des reprises au moment de la reconstruction de la façade occidentale entre 1868 et 1874.

Le chantier des années 2025-2027 constitue donc une étape importante dans l’histoire de la nef de la cathédrale.

– Atelier sur la taille de la pierre et les techniques de construction animé par l’entreprise Lefevre en charge des travaux de maçonnerie sur le chantier animera un atelier sur la taille de la pierre, les techniques de construction. Elle vous détaillera ses actions sur le chantier : reprise des joints, pose de nouveaux enduits, changement des pierres, réalisation du badigeon et du faux-appareil.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297471088 De l’édifice primitif et de celui du XIe siècle, il ne reste rien. Une nouvelle cathédrale fut entreprise au XIIe siècle. A partir de 1454, la nef fut reprise et consacrée en 1499. Entre 1504 et 1520, la croisée de transept fut achevée. En 1537 se greffa au nord une chapelle circulaire. Un projet de réfection totale n’aboutit qu’à la réalisation de la chapelle axiale. L’hémicycle roman ne fut supprimé qu’en 1770, après que la nef ait été voûtée d’arêtes. En 1825 fut rebâtie la flèche nord, foudroyée. La façade occidentale fut restaurée entre 1868 et 1876. Malgré ces transformations, l’édifice est resté fidèle à la disposition romane, et comprend une nef de 43 m sur 14, accompagnée de dix chapelles latérales, un transept à bras inégaux, un chœur enveloppé d’un déambulatoire et, en enfilade, deux chapelles axiales.

La nef de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes est actuellement en restauration