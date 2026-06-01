Atelier taille de pierre, Musée Archéologique, Strasbourg

Atelier taille de pierre 13 et 14 juin Musée Archéologique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Taille de pierre et archéologie: l’apport de l’artisanat de la pierre pour la compréhension des techniques de construction. Présentation des outils et de leur histoire, initiation à la taille.

Par le CFA/LP de Remiremont

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

Taille de pierre et archéologie: l’apport de l’artisanat de la pierre pour la compréhension des techniques de construction. Présentation des outils et de leur histoire, initiation à la taille.

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