Atelier tampographie avec Marine Foratier – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille
Informations pratiques
Atelier tampographie avec Marine Foratier – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre Massenet Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez créer vos cartes postales à partir d’une série de tampons originaux. Du recto au verso, l’image et les mots se rencontrent pour composer un message unique, une carte prête à voyager ou à garder précieusement.
Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com
Venez créer vos cartes postales à partir d’une série de tampons originaux. Du recto au verso, l’image et les mots se rencontrent pour composer un message unique, une carte prête à voyager ou à garder…
© Marine Foratier
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