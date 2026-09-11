Atelier tampographie avec Marine Foratier – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Atelier tampographie avec Marine Foratier – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre Massenet Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez créer vos cartes postales à partir d’une série de tampons originaux. Du recto au verso, l’image et les mots se rencontrent pour composer un message unique, une carte prête à voyager ou à garder précieusement.

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com

Venez créer vos cartes postales à partir d’une série de tampons originaux. Du recto au verso, l’image et les mots se rencontrent pour composer un message unique, une carte prête à voyager ou à garder…

© Marine Foratier