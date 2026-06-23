Rouen

Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-28

Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée

Envie de créer tout en vous offrant un moment de détente ?

Plongez dans l’univers doux et apaisant du feutrage humide et laissez libre cours à votre créativité.

Un atelier accessible à tous, pour découvrir une technique ancestrale et repartir avec une création unique faite main.

Un moment créatif et sensoriel pour découvrir le plaisir de travailler la laine .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com

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English : Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée

L’événement Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité