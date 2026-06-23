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Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen

Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen mardi 7 juillet 2026.

Adresse
9 Rue Alsace Lorraine
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Rouen

Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-28

Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée
Envie de créer tout en vous offrant un moment de détente ?
Plongez dans l’univers doux et apaisant du feutrage humide et laissez libre cours à votre créativité.
Un atelier accessible à tous, pour découvrir une technique ancestrale et repartir avec une création unique faite main.
Un moment créatif et sensoriel pour découvrir le plaisir de travailler la laine   .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie   atelier9rouen@gmail.com

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English : Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée

L’événement Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité

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