Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen
Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen mardi 7 juillet 2026.
Rouen
Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée
9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-28
Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée
Envie de créer tout en vous offrant un moment de détente ?
Plongez dans l’univers doux et apaisant du feutrage humide et laissez libre cours à votre créativité.
Un atelier accessible à tous, pour découvrir une technique ancestrale et repartir avec une création unique faite main.
Un moment créatif et sensoriel pour découvrir le plaisir de travailler la laine .
9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com
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English : Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée
L’événement Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité
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