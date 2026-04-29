Atelier Teinture à l’indigo Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 10:00 – 11:30

Gratuit : non Tarif : 20€

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition à Cosmopolis en collaboration avec le musée de la teinture naturelle de Naju, découverte de la teinture naturelle traditionnelle coréenne à base d’indigo (jjok), originaire de la région de Naju.Teinture de mouchoirs à l’indigo : « Blue Hands – se teindre du bleu de Naju ». Atelier de teinture de mouchoirs à l’aide de pigments d’indigoChaque participant repart avec un mouchoir teint à la main, portant les traces uniques de ce processus artisanal. Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen



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