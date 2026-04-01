ATELIER TEINTURE NATURELLE LA CASITA DES PETITES GRAINES Caraman

Caraman

ATELIER TEINTURE NATURELLE

LA CASITA DES PETITES GRAINES 27 Cours Alsace Lorraine Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La teinture naturel est un élément incontournable de l’histoire du Lauragais ! Venez admirer la méthode, et vous y essayer.

Une performance teinture naturelle participative en deux temps. D’abord la collecte de plantes à tanin tinctoriales lors d’une balade sur le territoire ( maximum une demi heure) puis la réalisation d’impression de ces végétaux en noir et blanc. Un procédé simple pour révéler le pouvoir invisible des plantes.

Jusqu’à la révolution industrielle les plantes étaient utilisées pour leur principe colorant, les principales sont la garance pour le rouge, la gaude pour le jaune, l’indigo pour le rouge. Les tanins contenus dans certaines écorces et noix, permettent le nuançage du clair au foncé.

Nous irons à la recherche de plantes taniques, puis nous transférerons la sève contenue dans ses nervures sur un morceau de tissus en frappant avec un galet. Enfin, par trempage dans un mélange de sulfate de fer, nous révélerons la silhouette de la feuille.

Atelier Tout Publics.

Réservation en ligne obligatoire ! .

LA CASITA DES PETITES GRAINES 27 Cours Alsace Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie contact@petitesgraines31.fr

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English :

Natural dyeing is an essential part of Lauragais history! Come and see how it’s done, and give it a try.

L’événement ATELIER TEINTURE NATURELLE Caraman a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE