ATELIER THÉÂTRE RÊVONS L’IMPOSSIBLE LA CASITA DES PETITES GRAINES Caraman

Caraman

ATELIER THÉÂTRE RÊVONS L’IMPOSSIBLE

LA CASITA DES PETITES GRAINES 27 Cours Alsace Lorraine Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Un acteur de théâtre sommeille en vous ? Votre enfant est une vraie étoile en devenir ? Initiez vous en famille au théâtre !

Nous proposons de répondre à la curiosité des participant.e.s et de les initier à la pratique théâtrale. d’offrir un espace d’expression où chacun.e peut énoncer son opinion et manifester ses sentiments dans un cadre bienveillant et sans jugement, de découvrir de façon toujours ludique les techniques et conventions théâtrales.

Avec des jeux et exercices adaptés à tous les âges jeux d’écoute, d’improvisations guidées, de récits collectifs, etc… Le thème de l’atelier sera Rêver l’impossible .

A partir de 6 ans

Réservation en ligne Obligatoire .

LA CASITA DES PETITES GRAINES 27 Cours Alsace Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie contact@petitesgraines31.fr

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English :

Do you have a theater actor in you? Is your child a star in the making? Introduce the whole family to theater!

L’événement ATELIER THÉÂTRE RÊVONS L’IMPOSSIBLE Caraman a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE