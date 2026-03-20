Atelier Terrarium Ressourcerie Le Plant B Paris

Créez votre petit jardin sous verre dans un contenant de réemploi que nous vous fournirons (formats et tailles variées il y en aura pour tous les goûts) ou apportez le vôtre pour lui offrir une seconde vie !

L’atelier inclut tous les matériaux nécessaires pour composer votre décor naturel.

Un moment créatif et inspirant pour donner une nouvelle histoire aux objets.

L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Réalisez votre terrarium dans un lieu unique à Paris !

Le mercredi 01 avril 2026

de 17h30 à 18h00

payant

1 place : 30 €



1 place (Je viens avec mon propre contenant) : 25€

Durée indicative : 2h

En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T20:30:00+02:00

fin : 2026-04-01T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T17:30:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



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