Atelier Terre en famille Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Atelier Terre en famille
Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
par binôme (5€ par enfant supplémentaire)
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
2026-04-25
Un atelier Terre en Famille pour construire ensemble tout un univers éphémère de jeux en argile dans un jardin de jeux rêvé.
Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com
English :
A family clay workshop to build an ephemeral world of clay games in a dream play garden.
