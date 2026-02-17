Atelier Terre en famille Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Atelier Terre en famille

Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

par binôme (5€ par enfant supplémentaire)

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

2026-04-25

Un atelier Terre en Famille pour construire ensemble tout un univers éphémère de jeux en argile dans un jardin de jeux rêvé.

Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com

English :

A family clay workshop to build an ephemeral world of clay games in a dream play garden.

