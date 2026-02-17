Atelier Terre Œuvre Ephémère Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Atelier Terre Œuvre Ephémère

Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 20:00:00

Date(s) :

2026-04-24

2h pour imaginer et créer ensemble des jardins éphémères en argile.

Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com

English :

2 hours to imagine and create ephemeral clay gardens together.

L’événement Atelier Terre Œuvre Ephémère Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme