Atelier Terre Œuvre Ephémère Manoir de Genas Bourg-lès-Valence
Atelier Terre Œuvre Ephémère Manoir de Genas Bourg-lès-Valence vendredi 24 avril 2026.
Atelier Terre Œuvre Ephémère
Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 20:00:00
Date(s) :
2026-04-24
2h pour imaginer et créer ensemble des jardins éphémères en argile.
Manoir de Genas Chemin de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com
English :
2 hours to imagine and create ephemeral clay gardens together.
