Atelier Thé, café, chocolat Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Thé, café, chocolat

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Plongez dans l’univers envoûtant de ces trois plantes les plus appréciées au monde !

Découvrez les origines des trois plantes parmi les plus appréciés au monde, leurs secrets de transformation et les anecdotes qui font leur richesse.

Entre dégustations raffinées et créations culinaires originales, laissez-vous surprendre par de nouvelles façons de savourer thé, café et chocolat.

Un voyage sensoriel à ne pas manquer ! .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the enchanting world of three of the world?s most popular plants!

L’événement Atelier Thé, café, chocolat Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges