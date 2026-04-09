Atelier Thé, café, chocolat Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Thé, café, chocolat Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 30 septembre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Thé, café, chocolat
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
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Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Immerse yourself in the enchanting world of three of the world?s most popular plants!
L’événement Atelier Thé, café, chocolat Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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