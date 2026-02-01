Atelier théâtre Adultes (ARFO) TARBES Tarbes

Atelier théâtre Adultes (ARFO)

TARBES Rue Louis de Broglie Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-04

Préparer le corps et l’esprit à l’art théâtral, à travers l’échange, les appuis de construction, l’initiation aux masques, l’improvisation et analyse du texte pour finaliser sur une Réalisation collective, individuelle ou en duo.

Avec Marc Lallement

Les lundis de 19h30 à 21h45

Adhésion 16€/an

Atelier 54€/mois ou 145€/trimestre

.

TARBES Rue Louis de Broglie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 12 38 arfo.65@yahoo.fr

English :

Prepare the body and mind for theatrical art, through exchange, construction support, introduction to masks, improvisation and text analysis, culminating in a collective, individual or duo performance.

With Marc Lallement

Mondays, 7:30 pm to 9:45 pm

Membership: 16?/year

Workshop: 54?/month or 145?/quarter

