Spectacle Elles 2.0 TARBES Tarbes
Spectacle Elles 2.0 TARBES Tarbes jeudi 23 avril 2026.
Tarbes
Spectacle Elles 2.0
TARBES 4 Route de Juillan Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-23
ELLES reviennent et deviennent ELLES 2.0 !
Un spectacle qui met à l’honneur la femme à travers les danses aériennes et bien d’autres disciplines.
Différentes thématiques abordées par le biais de l’art la femme déterminée, la femme affranchie, la femme battue, la femme sensible, la femme mère, la femme sensuelle…
2h de spectacle riches en émotions by @sport.light65 !
BILLETTERIE en ligne sur le site Audentia > voir bloc Coordonnées
A noter Le but de ce spectacle est de récolter des fonds afin de permettre la mise en scène d’un plus gros projet sur lequel tous les artistes travaillent depuis plus d’un an, en lien cette fois ci avec le don d’organes, dans le cadre d’une sensibilisation.
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TARBES 4 Route de Juillan Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
ELLES returns as ELLES 2.0!
A show that celebrates women through aerial dance and many other disciplines.
Different themes are tackled through art: the determined woman, the liberated woman, the battered woman, the sensitive woman, the mother, the sensual woman?
2 hours of emotion-packed entertainment by @sport.light65!
TICKET ONLINE on the Audentia website > see Contact block
Please note: The aim of this show is to raise funds for a bigger project on which all the artists have been working for over a year, this time linked to organ donation, as part of an awareness campaign.
L’événement Spectacle Elles 2.0 Tarbes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Tarbes|CDT65
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