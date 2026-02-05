Atelier thématique Le bonheur est dans le pré Chavaniac-Lafayette

Atelier thématique Le bonheur est dans le pré

Conservatoire botanique national du Massif central Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Quel rapport entre un bouquet de fleurs parfumées et un délicieux fromage fermier ? Connaissez-vous l’histoire du papillon agent-double qui ne pouvait vivre sans sa Gentiane pneumonanthe ? L’abeille voit-elle avec son nez ?

Conservatoire botanique national du Massif central Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

English :

What does a bouquet of fragrant flowers have to do with delicious farmhouse cheese? Do you know the story of the agent-double butterfly that couldn’t live without its Gentian pneumonanthe? Does the bee see with its nose?

