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Atelier Tigre et pie sur un éventail Cosmopolis Nantes

Atelier Tigre et pie sur un éventail Cosmopolis Nantes

Atelier Tigre et pie sur un éventail Cosmopolis Nantes dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Cosmopolis

Adresse : 18 Rue Scribe

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00

Tarif : Tarif : 15€

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 11:00 – 12:00
Gratuit : non Tarif : 15€  

Les participants apprendront l’utilisation de l’encre asiatique et de l’eau à travers la réalisation d’un éventail. Ils découvriront la signification, dans la culture coréenne, du motif du « Tigre et la pie », rendu familier par K-pop Demon Hunters, puis le représenteront eux-mêmes sur l’éventail à l’aide de l’encre.Cette activité s’adresse à tous les publics et contribue à une découverte de la culture coréenne, tout en permettant un apprentissage plus approfondi des techniques artistiques coréennes. Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr


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