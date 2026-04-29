Atelier Tigre et pie sur un éventail Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-25 14:00 – 15:00

Gratuit : non Tarif : 15€

Les participants apprendront l’utilisation de l’encre asiatique et de l’eau à travers la réalisation d’un éventail. Ils découvriront la signification, dans la culture coréenne, du motif du « Tigre et la pie », rendu familier par K-pop Demon Hunters, puis le représenteront eux-mêmes sur l’éventail à l’aide de l’encre.Cette activité s’adresse à tous les publics et contribue à une découverte de la culture coréenne, tout en permettant un apprentissage plus approfondi des techniques artistiques coréennes. Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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