Atelier tirage argentique, Archives départementales du Loiret, Orléans
mercredi 27 octobre 2027 · Archives départementales du Loiret · Orléans
Informations pratiques
Atelier tirage argentique Mercredi 27 octobre 2027, 14h00 Archives départementales du Loiret Loiret
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-10-27T14:00:00+02:00 – 2027-10-27T17:00:00+02:00
Fin : 2027-10-27T14:00:00+02:00 – 2027-10-27T17:00:00+02:00
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Inscription conseillée (10 places)
Date à confirmer.
Archives départementales du Loiret 29, boulevard Marie Stuart 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 36 99 25 00 https://archives-loiret.fr/ Les missions des Archives départementales relèvent du Code du Patrimoine. Leur gestion est une compétence obligatoire des départements. Les Archives départementales du Loiret assurent la collecte, le classement, la conservation et la communication au public des archives publiques produites sur le territoire du département du Loiret.
Les Archives départementales du Loiret conservent 34 km kilomètres linéaires de
documents, du IXe siècle à nos jours, qui sont mis à la disposition du public en application des textes en vigueur. Plus de 14 000 personnes bénéficient en outre chaque année de l’offre culturelle et pédagogique proposée dans le cadre de la valorisation des fonds (expositions, conférences, ateliers, visites, etc). Entrée gratuite
Depuis la gare de Fleury-les-Aubrais ou d’Orléans : prendre la ligne A du tram, direction Hôpital de La Source, jusqu’à l’arrêt « De Gaulle », puis la ligne B, direction Clos du hameau, jusqu’à l’arrêt « Droits de l’Homme ».
Le Parking Relais Tram « Droits de l’Homme » est situé à côté du bâtiment. Il est accessible à toute personne s’acquittant d’un titre de transport P+R.
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©Libre de droits (Pexels)
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