Atelier | Tous emmitouflés avec Marie-Noëlle Horvath Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

À TON TOUR DE COUDRE UN HABIT POUR TON ANIMAL PRÉFÉRÉ

Dessiner un animal au stylo bille sur du tissu, puis lui broder de jolis vêtements : voilà l’invitation poétique que propose Marie‑Noëlle Horvath. Inspiré de son album Tous emmitouflés, cet atelier permet de s’initier à la couture tout en laissant libre cours à son imagination.

Les enfants découvriront les techniques d’illustration de l’autrice, qui mêle tissus, fils et dessins pour créer des images douces et chaleureuses.

Un moment ludique pour comprendre les bases de la couture, manipuler les matières, et repartir avec un animal unique, emmitouflé dans un vêtement créé de toutes pièces.

Le samedi 27 juin | 15h À partir de 6 ans

sur inscription

Durée : 1h30

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Un atelier créatif pour découvrir la magie du dessin sur tissu et de la couture.

Le samedi 27 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public tout-petits et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T16:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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