Atelier : Tout en couleurs Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

L’atelier propose aux jeunes enfants de colorier des images sur pellicule, en utilisant les dispositifs hors du commun qui ont donné de la couleur aux premiers films « noir et blanc ». L’atelier se termine par une courte projection de films muets en ciné-concert.



Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).

A partir de 5 ans – Durée : 1h30/1h45

Réservation à l’adresse contact@fondationpathe.com, via le formulaire en ligne ou sur la billetterie en ligne.



Les ateliers sont pensés pour être fait en famille. Les parents accompagnent et participent aux ateliers.

Lors de l’achat des billets il faut prendre un billet pour chacun des membres du groupe.

Les dates :

– samedi 24 janvier à 10h30

– samedi 28 mars à 10h30

– samedi 9 mai à 10h30

Dès sa naissance, le cinéma a cherché à se peindre aux couleurs de la vie. De multiples expérimentations ont été menées – du coloriage à même la pellicule – à la coloration au pochoir, en passant par le teintage ou le virage…, pour améliorer l’illusion de réalité, éblouir toujours plus le public et recréer devant lui un monde imaginaire et enchanteur.

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Tarif unique : 8 €

Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €

Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €

Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €

Sur réservation uniquement, achat en ligne ou sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

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