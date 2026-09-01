ATELIER TOUT PETIT TRANSVASEMENT 0-3 ANS Villemagne-l’Argentière
lundi 28 septembre 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
ATELIER TOUT PETIT TRANSVASEMENT 0-3 ANS
Rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Atelier tout petit transvasement (1-3 ans) à la ludothèque Jeux 2 Mô à Villemagne l’Argentière
Réservation au 06 26 20 22 54 ou sur ludo.asso34@gmail.com
Atelier tout petit transvasement (1-3 ans) à la ludothèque Jeux 2 Mô à Villemagne l’Argentière
Réservation au 06 26 20 22 54 ou sur ludo.asso34@gmail.com .
Rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54
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English :
Tiny Decanting Workshop (ages 1–3) at the Jeux 2 M’F4 toy library in Villemagne l’Argentière
Reservations at 06 26 20 22 54 or at ludo.asso34@gmail.com
L’événement ATELIER TOUT PETIT TRANSVASEMENT 0-3 ANS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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