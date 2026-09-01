Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

ATELIER TOUT PETIT TRANSVASEMENT 0-3 ANS

Rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Atelier tout petit transvasement (1-3 ans) à la ludothèque Jeux 2 Mô à Villemagne l’Argentière

Réservation au 06 26 20 22 54 ou sur ludo.asso34@gmail.com

Atelier tout petit transvasement (1-3 ans) à la ludothèque Jeux 2 Mô à Villemagne l’Argentière

Réservation au 06 26 20 22 54 ou sur ludo.asso34@gmail.com .

Rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54

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English :

Tiny Decanting Workshop (ages 1–3) at the Jeux 2 M’F4 toy library in Villemagne l’Argentière

Reservations at 06 26 20 22 54 or at ludo.asso34@gmail.com

L’événement ATELIER TOUT PETIT TRANSVASEMENT 0-3 ANS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB