Atelier tout public dans la cour du Palais Rohan : réalisation d’un peigne fleuri, Palais Rohan, Strasbourg

Informations pratiques

Atelier tout public dans la cour du Palais Rohan : réalisation d’un peigne fleuri Samedi 19 septembre, 16h00 Palais Rohan Collectivité européenne d’Alsace

Réservation sur place, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Réalisation d’un peigne fleuri avec le collectif Parcelles.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Palais Rohan 2 place du chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Le Palais Rohan se situe dans le centre-ville de Strasbourg, à côté de la cathédrale. Il abrite aujourd’hui trois musées, le musée des Arts décoratifs, le musée des Beaux-Arts et le musée archéologique.

Réalisation d’un peigne fleuri avec le collectif Parcelles.

© Musées de Strasbourg